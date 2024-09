Flut in Ost- und Mitteleuropa: Mehrere Tote in Rumänien

Mindestens vier Menschen sind nach Behördenangaben in Rumänien in Folge von Starkregen und Überschwemmungen ums Leben gekommen. Insgesamt 19 Dörfer in acht Landkreisen seien von Hochwasser betroffen, teilte der Katastrophenschutz des Landes am Samstag mit. In weniger als 24 Stunden fielen nach Angaben des Umweltministeriums in dem Gebiet mehr als 150 Liter Regen pro Quadratmeter.

Rumänischer Präsident trauert um Tote

Präsident Klaus Iohannis drückte den trauernden Familien der Todesopfer in einer Erklärung sein Beileid aus. "Wir sind einmal mehr mit den Auswirkungen des Klimawandels konfrontiert, die sich auf dem europäischen Kontinent immer stärker bemerkbar machen und dramatische Folgen haben", erklärte Iohannis.

Auch Tschechien, Slowakei und Polen betroffen

Besonders heftig trifft es auch Bayerns Nachbarn Tschechien. In der östlichen Verwaltungsregion Mährisch-Schlesien und in der Region um Olomouc (Olmütz) wurde eine Gefahrenlage ausgerufen. Selbst kleine Bäche verwandelten sich in reißende Ströme. Mancherorts mussten Menschen mit Booten in Sicherheit gebracht werden. Bilder zeigten überflutete Straßen mit schwimmenden Autos. Die Armee stand bereit, um zu helfen.

Mehr als 60.000 Haushalte sind ohne Strom. In Brünn (Brno) musste eine Klinik mit mehr als 180 Patienten evakuiert werden. Rettungsdienste und Feuerwehr halfen bei den Krankentransporten. Die Gesundheitseinrichtung liegt im Überschwemmungsgebiet des Flusses Svratka, deren Wasserstand weiter steigt. Zudem drang durch die Kanalisation Wasser in die Kellerräume, wo sich die Stromversorgung befindet.

Im Südwesten Polens ist seit Freitagmorgen mehr Regen niedergegangen als beim sogenannten Jahrtausendhochwasser 1997. In der Nähe der Stadt Oppeln in Schlesien mussten zwei Dörfer evakuiert werden. An 28 Stellen im Stadtgebiet von Krakau können sich Bürger, die ihre Gebäude selbst schützen wollen, Sandsäcke abholen. Der öffentliche Nahverkehr in der südpolnischen Metropole mit rund 800.000 Einwohnern war am Samstag vorübergehend gestört, nachdem mehrere Unterführungen im Zentrum mit Wasser vollgelaufen waren. Straßenbahnen und Busse mussten zeitweise umgeleitet werden. In der slowakischen Hauptstadt Bratislava wurde ebenfalls der Notstand erklärt.

Stromversorgung in Steiermark in Teilen ausgefallen

In Österreich haben Einsatzzentralen wurden wegen der anhaltenden schweren Regenfälle mehr als ein Dutzend Gemeinden zum Katastrophengebiet erklärt. In der Region Waldviertel rund 120 Kilometer nordwestlich von Wien wird Hochwasser erwartet, wie es im langjährigen Durchschnitt nur alle 100 Jahre vorkommt.

"Die kommenden Stunden werden für den Hochwasserschutz die Stunden der Wahrheit und für unsere Einsatzkräfte und zahlreiche Landsleute zu einer massiven Belastungsprobe", warnte die Landeshauptfrau (Ministerpräsidentin) von Niederösterreich, Johanna Mikl-Leitner.

In der Steiermark war die Stromversorgung nach APA-Angaben wegen umgestürzter Bäume in Teilen der Ost- und Obersteiermark sowie des östlichen Grazer Umlandes ausgefallen: Demnach waren laut den Energienetzen Steiermark am Morgen 4.000 Haushalte ohne Strom. In Oberösterreich und im Salzburger Land hieß es laut APA bei der Feuerwehr, die Region sei bisher noch glimpflich davongekommen. Derweil fällt in den Alpen massig Schnee.

Mit Informationen von dpa, Reuters und AFP.