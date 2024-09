Atommüll-Vorstoß aus Bayern: Künftig nur ein Zwischenlager?

"Dreist", "unverschämt", "heuchlerisch" – in Niedersachsen hat sich Landshuts Landrat Peter Dreier (Freie Wähler) zuletzt keine Freunde gemacht. Das legen die deutlichen Worte von Umweltminister Christian Meyer nahe, mit denen sich der Grünen-Politiker Ende August in Richtung Niederbayern wendet.

Auslöser für die Empörung: Die Forderung Dreiers, sämtlichen Atommüll in Deutschland künftig an einem zentralen Standort zusammenzulegen – und zwar in Gorleben. Derzeit liegt der hoch radioaktive Atommüll, Relikt des 2023 zu Ende gegangenen nuklearen Zeitalters in Deutschland, verteilt auf 16 Zwischenlager. Eines davon in Niederaichbach, in Dreiers Landkreis Landshut.

Landrat sieht zeitliches Problem

Warum nur ein Zwischenlager? Warum Gorleben? Im Gespräch mit BR24 begründet Dreier seinen Vorstoß mit Sicherheitsbedenken: "Die Genehmigung der Zwischenlager läuft in den nächsten Jahren ab, die Fertigstellung eines Endlagers verzögert sich aber bis Mitte des nächsten Jahrhunderts. Da müssen wir uns Gedanken für die Zukunft machen."

In Gorleben gebe es mit der sogenannten Pilotkonditionierungsanlage die einzige "heiße Zelle", in der Castor-Behälter repariert werden könnten. Hinzu komme die Absicherung vor möglichen Angriffen: "Ist es angesichts des Krieges in der Ukraine für die Bundeswehr einfacher, 16 Zwischenlager zu schützen als ein zentrales Zwischenlager? Das möchte ich als Landrat und als Bürger wissen."

Verlängerung der Genehmigungen absehbar

Dass sich die Endlager-Suche verzögert, ist unstrittig. Erst Anfang August sorgt ein Gutachten des Öko-Instituts für Aufsehen. Darin heißt es, die Suche könnte sich noch bis ins Jahr 2074 hinziehen. Der anschließende Bau und die Einlagerung würden Schätzungen zufolge ebenfalls viele Jahrzehnte beanspruchen.

Die bayerischen Zwischenlager Gundremmingen, Grafenrheinfeld und Isar sind derzeit bis Mitte der 2040er-Jahre genehmigt. Von der Bundesgesellschaft für Zwischenlagerung heißt es längst: Alles wird für eine längere Zwischenlagerung vorbereitet, auch die Castor-Behälter seien sicher und unter ständiger Überwachung.

Unterstützung von anderen Landräten

Reicht das, um die Gemüter an 16 Zwischenlager-Standorten zu beruhigen? BR24 hat bei allen betroffen Landrätinnen und Landräten in Deutschland nachgefragt. "Grundsätzlich ist eine zentrale Lösung für die Lagerung von Atommüll sinnvoll", heißt es aus Dithmarschen in Schleswig-Holstein. Ähnlich äußern sich Landräte aus Schweinfurt, Günzburg und Borken.