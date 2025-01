Faktenfuchs: Wie Musk die AfD mit Fehlinformationen unterstützt

BKA: Zahlen sind nicht miteinander vergleichbar

Die Grafik wurde ursprünglich von einem französischen Aktivisten gepostet. Sie erweckt den Anschein, dass Afghanen und Pakistaner angeblich 16 Mal häufiger in Vergewaltigungen verwickelt sein sollen als Deutsche. Der Aktivist bezieht sich darin auf Zahlen aus der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) und Bevölkerungszahlen des Statistischen Bundesamtes (Destatis). Er stellt damit eine auf den ersten Blick logisch erscheinende Rechnung an, die aber entscheidende Schwächen aufweist. Während in der Überschrift von "Vergewaltigungen" die Rede ist, sind in die der Grafik zugrunde liegenden Berechnung auch sexuelle Nötigungen einbezogen - eine erste irreführende Ungenauigkeit der Grafik.

In der PKS steht unter anderem, wie viele Menschen unterschiedlicher Nationalitäten die Polizei in Deutschland in einem Jahr als Verdächtige festgestellt hat. Diese Zahlen zu Vergewaltigung und sexueller Nötigung für die Jahre von 2017 bis 2021 vergleicht der Aktivist mit den Anzahlen der Menschen dieser Nationalitäten, die laut Destatis in Deutschland wohnen. Auf dieser Grundlage versucht er zu berechnen, um welchen Faktor Menschen bestimmter Nationalitäten unter den ermittelten Tätern in der polizeilichen Kriminalstatistik vermeintlich überrepräsentiert seien.

Das BKA schreibt in einer Antwort auf eine #Faktenfuchs-Anfrage zur Grafik grundsätzlich: "Die in der Grafik behaupteten Anteile sind im Sinne der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) nicht korrekt." Das liege schon allein daran, dass die beiden ins Verhältnis gesetzten Zahlen nicht miteinander vergleichbar seien. Unter Tatverdächtigen in der PKS seien auch Menschen ohne festen Wohnsitz in Deutschland - während die Bevölkerungszahlen des Statistischen Bundesamts nur die Menschen umfasst, die einen solchen festen Wohnsitz in Deutschland haben. Die Bevölkerungsstatistik zählt also beispielsweise keine Personen ohne Aufenthaltserlaubnis oder Touristen. Diese Gruppen können in der PKS enthalten sein.

PKS erfasst lediglich Tatverdächtige

Für nicht deutsche Tatverdächtige werde daher keine sogenannte "Tatverdächtigenbelastungszahl" berechnet, schreibt das BKA weiter. Diese gibt das Verhältnis von Tatverdächtigen einer bestimmten Bevölkerungsgruppe zur Anzahl in der Gesamtbevölkerung an.

Grundlegend kommt hinzu: In der PKS werden lediglich Tatverdächtige erfasst. Das sind Menschen, die nach Abschluss polizeilicher Ermittlungen verdächtigt werden, eine Straftat begangen zu haben. Die PKS sagt daher nichts darüber aus, wie viele Menschen am Ende tatsächlich für eine bestimmte Straftat von einem Gericht verurteilt werden. Die PKS bildet außerdem nur jene Straftaten ab, die der Polizei gemeldet werden. Gerade im Bereich von Sexualstraftaten gibt es eine große Dunkelziffer, also Straftaten, die nicht angezeigt werden.