Europawahl: CSU in Bayern laut Prognose unter 40 Prozent

Europawahl: CSU wie üblich nur in Bayern wählbar

In Deutschland traten bei dieser Europawahl insgesamt 35 Parteien an, allerdings standen nur 34 auf den Wahlzetteln: Die CSU trat wie üblich bei bundesweiten Wahlen nur in Bayern an, in allen anderen Bundesländern konnte man sich für die CDU entscheiden.

Bei der Europawahl vor fünf Jahren betrug die Wahlbeteiligung in Bayern 60,8 Prozent. Laut dem Landeswahlleiter war das die zweithöchste Wahlbeteiligung in Bayern an den Europawahlen seit 1979.