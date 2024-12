Die Toten des Jahres in Deutschland und der Welt (1)

Das Gesicht der russischen Opposition bot Putin die Stirn, mit tödlicher Konsequenz: Nawalny starb in einem Straflager hinterm Polarkreis – aus "ungeklärten Gründen". Beharrlich hatte der Rechtsanwalt und Blogger Korruption und Bereicherung russischer Politiker angeprangert, Putins Autokratie und den Krieg gegen die Ukraine kritisiert.

Im August 2020 überlebte Nawalny in Sibirien einen Mordanschlag mit dem Nervengift Nowitschok, wurde nach Berlin ausgeflogen und in der Charité behandelt. Bei seiner Rückkehr nach Moskau im Januar 2021 kam er noch am Flughafen in Haft. Zuletzt war er 2023 wegen angeblichem Extremismus zu 19 Jahren Lagerhaft verurteilt worden. Seine Frau Julia Nawalnaja kämpft vom Exil aus weiter für seine Ideen.