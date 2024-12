Rosenheim: Mutter tötet eigene Kinder

Familientragödie an Weihnachten: In Rosenheim soll eine 39-jährige Frau ihre beiden Kinder im Alter von sechs und sieben Jahren gewaltsam umgebracht haben. Einsatzkräfte der Polizei fanden die beiden Leichen am Tatort. Vieles deute darauf hin, dass die Mutter an Heiligabend oder in der Nacht auf den 25. Dezember die beiden Kinder mit einem Werkzeug tödlich verletzt habe, so die Ermittler.

Frau wird in Klinik bewacht

Anschließend habe die Frau versucht, sich selbst das Leben zu nehmen. Auch sie fanden die Einsatzkräfte am Tatort. Rettungskräfte brachten die 39-Jährige in ein Krankenhaus, wo sie seitdem bewacht werde. Den Angaben zufolge ist ihr Gesundheitszustand stabil.

Zeuge gab Hinweis

Ein nicht näher benannter Zeuge hatte der Einsatzzentrale am frühen Morgen eine offensichtlich verletzte Frau in einem Einfamilienhaus in Rosenheim gemeldet. Die Polizisten folgten dem Hinweis und fanden an der genannten Adresse die getöteten Kinder und deren Mutter.

Keine Hinweise auf Fremdverschulden

Mehrere Teams des Kriseninterventionsdienstes betreuen nun sowohl Angehörige der Familie als auch Polizeibeamte, die am Tatort waren.

Noch ist völlig unklar, was hinter der Tat steckt. Anhaltspunkte dafür, dass andere Personen beteiligt waren, ergaben sich bislang nicht. Die Ermittlungen laufen.