Die Toten des Jahres in Deutschland und der Welt (2)

Wer in den 50ern nach einem grauen Bürotag seinen hart erarbeiteten Fernseher anschaltete, freute sich, entführt zu werden: in die Valente-Welt. Das bunte Leben einer schönen Zirkustochter, die scherzend, tanzend und in neun Sprachen singend exotisches Flair verströmte.

Egal, ob die Italienerin mit französischem Pass vom verliebten Paris oder dem "Club Honolulu" sang - es klang überzeugend. Jahrzehntelang bereiste Valente die Welt, sang in Stockholm mit Gilbert Bécaud und in Vegas mit Dean Martin, besaß bald Anwesen in Kalifornien und der Schweiz. Im Jazz war sie ebenso stilsicher wie im Schlager oder in der Filmkomödie. Ihr letzter Auftritt: die Verleihung des Ehren-"Bambi" 2005.