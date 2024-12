Die Toten des Jahres in Bayern - Teil 2

Ob er beim Besuch in München denn wieder seine E-Gitarre dabeihabe, will der BR-Moderator wissen. Nur die Querflöte, antwortet der Mann in der Kutte: "Bei diesen kleinen Flugzeugen heute bringt man ja nichts mehr unter."

Immer auf Tour und Rock’n’Roll, das war das Besondere an Notker Wolf, Abtprimas der Benediktinischen Konföderation, vulgo: Chef des ältesten christlichen Ordens der Welt. Dass er im Auftrag des Herrn unterwegs sein würde, ahnte er, seit er auf einem Memminger Dachboden die Lebensbeschreibung eines Südseemissionars gefunden hatte.

Der Ortspfarrer vermittelte den Buben ans Benediktinergymnasium Sankt Ottilien, wo er erfuhr, dass er für einen Missionar zu kränklich sei. Bis er in den Orden eintrat, 1977 zum Erzabt gewählt wurde – und damit qua Amt für die Mission zuständig wurde. Von da an reiste er jährlich 300.000 Kilometer, um von Afrika bis Nordkorea Krankenhäuser bauen zu helfen. Und, wieder heimgekehrt, mit seiner Rockband zu spielen. 2008 sogar mit Deep Purple im Kloster Benediktbeuern: Heiliger Geist trifft Smoke on the Water.