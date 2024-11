DeutschlandTrend: Taurus für die Ukraine – ja oder nein?

Ablehnung im Osten stärker als im Westen

Sowohl in West- als auch in Ostdeutschland ist eine klare Mehrheit gegen die Lieferung von Taurus. In den Bundesländern der alten Bundesrepublik vor der Wiedervereinigung sind 56 Prozent dagegen. In den östlichen Bundesländern liegt die Ablehnung bei 76 Prozent.

Allzu viel Veränderung gibt es bei der Taurus-Frage nicht. Im vergangenen März waren im ARD-DeutschlandTrend 61 Prozent aller Befragten dagegen und 29 Prozent dafür. Dieses Mal sind die Werte quasi identisch. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat mehrfach erklärt, dass er einer Taurus-Lieferung nicht zustimmen will – im Gegensatz zur Union, den Grünen und der FDP. Deutschland sei trotzdem der größte europäische Waffen-Unterstützer der Ukraine, erklärte Scholz mehrfach.

Der ARD-DeutschlandTrend

Für den aktuellen ARD-DeutschlandTrend befragte das Meinungsforschungsinstitut Infratest dimap vom 18. bis 20. November 2024 insgesamt 1.318 Wahlberechtigte in Deutschland (782 Telefoninterviews und 536 Online-Interviews). Es handelt sich um eine repräsentative Studie.