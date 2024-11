Starke Schneefälle am Abend und in der Nacht erwartet

Ab heute Nachmittag gibt der Winter ein kurzes, aber heftiges Gastspiel: In Südbayern treffen polare Kaltluft und ein Tief aus Südwesten aufeinander. Im Allgäu könnten in Staulagen bis zu 35 Zentimeter Neuschnee fallen, warnt BR-Meteorologe Christian Lorenz.

Am meisten Schnee im Westen

Auch in den Landkreisen Garmisch-Partenkirchen und Bad Tölz sei mit Neuschnee in einer Höhe von bis zu 25 Zentimetern zu rechnen. Nach Osten nehmen die Schneemengen ab – so rechnet Christian Lorenz im Chiemgau und Berchtesgadener Land mit etwa fünf bis zehn Zentimetern Neuschnee.

In der Folge sei im abendlichen Berufsverkehr mit erheblichen Beeinträchtigungen zu rechnen. Auch in und um München könnten Schneefall und Schneeglätte zu Behinderungen führen. Der DWD erwartet hier bis zu 15 Zentimeter Neuschnee.

"Wintereinbruch völlig normal"

Die Temperaturen gehen in der Nacht in den Alpentälern bis auf minus sieben Grad zurück. Frostig wird es aber in ganz Bayern, in der Landeshauptstadt werden Minus drei Grad erwartet, auch nördlich der Donau sei vereinzelt mit Glätte durch überfrierende Nässe zu rechnen, so der DWD.

Die Schneefälle im südlichen Oberbayern sollen bis Freitagmittag abklingen. Am Samstag sei noch mit letzten Schneeschauern zu rechnen. "Ein Wintereinbruch um diese Jahreszeit sei völlig normal", meint BR-Meteorologe Lorenz. Auch die Schneemengen seien keineswegs ungewöhnlich.