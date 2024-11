Infoveranstaltung der AKW-Betreiber: Die große Rückbau-Show

Es wäre eine reine Routineveranstaltung, gäbe es nicht immer wieder neue Ideen für die Zukunft der Kernenergie – vor allem in Bayern. Einmal im Jahr laden die Betreiber des Kernkraftwerks Isar bei Landshut ein. "KKI im Dialog" nennt sich dieser Termin – Informationen für die niederbayerischen "Stakeholder", Interessensgruppen also. Bürgermeister der umliegenden Gemeinden, Fachexperten oder am Mittwochabend auch: Medienvertreter.

Werksleiter: Keine Rückkehr zum Atomstrom

Gleich zu Beginn legt Carsten Müller, Leiter des stillgelegten Kernkraftwerks, den Tenor fest: "Eine Rückkehr zum Leistungsbetrieb wird es nicht geben." Es folgen eine Präsentation über bereits abgebaute Anlagenteile, zerlegte Rohre und irreversible Leitungen – und Müllers Hinweis: "Damit ist es besonders schwierig geworden, eine Anlage wieder in den Ursprungszustand zu versetzen."

Schon Ende Oktober 2023, vor mehr als einem Jahr also, machen die Betreiber deutlich: "Wir sind am Ende." Technisch und organisatorisch könne die Anlage nicht mehr betrieben werden. Immer wieder wiederholen Vertreter von Preussen Elektra Botschaften wie diese gebetsmühlenartig – so auch an diesem Abend, sie scheinen notwendig.