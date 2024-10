US-Raketen in Deutschland: Im Osten klare Mehrheit dagegen

Seit im Juli bekannt wurde, dass die USA ab 2026 in der Bundesrepublik Raketen mittlerer Reichweite stationieren will, wird in der deutschen Politik heftig diskutiert. Die einen loben die Entscheidung, die ohne Einbindung des Bundestags getroffen wurde, als wichtigen Teil der Nato-Abschreckung gegen Russland. Die anderen warnen vor einer Spirale der Aufrüstung und werfen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ein undemokratisches Vorgehen vor.

Im Westen knappe Mehrheit für Stationierung

Im aktuellen ARD-DeutschlandTrend bezeichnen 40 Prozent der Befragten die geplante Stationierung als richtig. Für 45 Prozent der Befragten ist die Maßnahme nicht richtig. Klar ist die Zustimmung bei Anhängern von CDU und CSU. Gleichzeitig sind die Unterschiede innerhalb Deutschlands beachtlich: Im Westen der Bundesrepublik ist mit 44 Prozent eine knappe Mehrheit für die Stationierung, 41 Prozent sind dagegen. Im Osten sind nur 28 Prozent dafür – und 57 Prozent dagegen.

Nicht bekannt ist bisher, auf welchen US-Stützpunkten die Raketen stationiert werden sollen. Auch Bayern kommt als Standort in Frage. Laut der Bundeswehr sollen die Mittelstreckenraketen konventionell und nicht atomar bestückt sein. Sie können aber auch Atomsprengköpfe tragen und gelten als kaum zu bekämpfen.