Deutlicher Anstieg der Asylanträge in der EU

Die Zahl der Asylanträge in der Europäischen Union ist laut der "Welt am Sonntag" im vergangenen Jahr fast um die Hälfte gestiegen. Sie habe in den 27 EU-Ländern bei 923.991 gelegen, dies sei eine Zunahme von 46,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr.