Demokraten behalten Senatssitz im US-Bundesstaat Arizona

Bei den Kongress-Zwischenwahlen in den USA haben die Demokraten ihren Senatssitz in Arizona verteidigt. Mark Kelly, ein ehemaliger Astronaut, setzte sich gegen seinen republikanischen Herausforderer Blake Masters durch, wie die Fernsehsender CNN und CBS am Freitag (Ortszeit) berichteten.

Demokraten fehlt nur noch ein Senatssitz

Damit fehlt den Demokraten um US-Präsident Joe Biden nur noch ein Sitz, um die Mehrheit im Senat zu behalten. In den USA standen am Dienstag 35 der 100 Senatssitze zur Wahl, außerdem alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus.

Rennen in Nevada und Georgia weiter offen

Wer im Senat künftig die Mehrheit hat, hängt von den Ergebnissen in den Bundesstaaten Nevada und Georgia ab, wo die Rennen noch offen sind. In Georgia kommt es im Dezember zu einer Stichwahl.

Mehrheit im Repräsentantenhaus für die Republikaner

Im Repräsentantenhaus zeichnete sich zuletzt eine Mehrheit für die Republikaner ab, allerdings hatten Umfragen ihnen einen weitaus größeren Vorsprung vorhergesagt. Ein endgültiges Ergebnis steht aber auch hier noch aus.

Mit Informationen von afp und dpa