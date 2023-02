Bruce Willis leidet an Frontotemporaler Demenz

Der Schauspieler Bruce Willis ist an frontotemporaler Demenz (FTD) erkrankt. Bei dem 67-jährigen Willis wurde bereits im März vergangenen Jahres eine Aphasie diagnostiziert. Das war der Grund, weshalb er sich von der Schauspielerei zurückzog.

Zustand von Willis weiter fortgeschritten

FTD ist eine grausame Krankheit, von der viele von uns noch nie gehört haben und die jeden treffen kann", schrieb die Familie in einer Erklärung auf Instagram. Bei der Krankheit werden Nervenzellen zunächst im Stirn- und Schläfenbereich des Gehirns (Fronto-Temporal-Lappen) abgebaut.

Sein Zustand sei weiter vorangeschritten und die Diagnose spezifischer geworden. Dies sei zwar schmerzhaft, es sei aber auch eine Erleichterung, endlich eine klare Diagnose zu haben. Die Erkrankung verursacht einen Verlust der Fähigkeit, Sprache zu verstehen oder zu verwenden. In der Mitteilung vom Donnerstag hieß es, kommunikative Herausforderungen seien nur ein Symptom der Frontotemporalen Demenz.

Es gebe noch keine Behandlung für die Krankheit - "eine Realität, von der wir hoffen, sie in den kommenden Jahren zu ändern", teilte die Familie des Schauspielers mit.

Was sind die ersten Anzeichen einer frontotemporalen Demenz?

Es gibt zwei Hauptvarianten der FTD: die primär progressive Aphasie, die die Kommunikationsfähigkeit des Patienten beeinträchtigt, und die verhaltensbedingte Variante der frontotemporalen Demenz, die sich in Persönlichkeits- und Verhaltensänderungen äußert.

Menschen mit primärer progressiver Aphasie können Schwierigkeiten haben, in ganzen Sätzen zu sprechen oder Gespräche zu verstehen. Auch das Schreiben und Lesen kann ihnen schwerfallen. Menschen mit der Verhaltensvariante verändern mit der Zeit ihre Persönlichkeit. Wer zum Beispiel eher ruhig zurückhaltend ist, kann plötzlich anfangen, laut Schimpfwörter zu brüllen. Manche Patienten werden auch aphasisch und verlieren jegliche Motivation.

Ab welcher Alter beginnt in der Regel FTD?

FTD beginnet normalerweise früher als die Alzheimer-Krankheit, durchschnittlich zwischen dem 50. und 60. Lebensjahr. In Deutschland, so schätzt die Deutsche Alzheimergesellschaft, können zwischen 40.000 und 45.000 Menschen darunter leiden. In den USA sind bislang offiziell 60.000 Menschen mit dieser Form der Dement diagnostiziert. Man schätz, dass die Dunkelziffer aber deutlich höher liegt.

Was löst FTD aus?

Was FTD verursacht ist bislang nicht bekannt. Ärzte vermuten, dass unsere Genetik ein Risikofaktor darstellt. Mediziner in den USA empfehlen, im fortgeschrittenen Alter viel Sport zu treiben und kognitive Aktivitäten wie Lesen, das Spielen eines Musikinstruments oder das Lösen von Kreuzworträtseln.

Die Krankheit gilt bislang als nicht heilbar. Die Lebenserwartung liegt nach Auskunft von Medizinern bei etwas fünf bis sieben Jahren, nachdem die ersten Symptome aufgetreten sind.

Familie will bei der Erforschung der frontotemporalen Demenz helfen

Die Familie von Willis hofft, mehr Aufmerksamkeit auf die Krankheit auf Erforschung der Krankheit zu lenken. Die Mitteilung wurde auf der Homepage der Association for Frontotemporal Degeneration veröffentlicht und erschien im Namen von Bruce Willis' Ehefrau Emma Heming Willis, seiner Ex-Frau Demi Moore sowie seiner fünf Kinder Rumer, Scout, Tallulah, Mabel, und Evelyn.

Erfolgreicher Hollywood-Schauspieler mit deutschen Wurzeln

In seiner langen Karriere spielten die Filme des 67-Jährigen an den Kinokassen Milliarden ein. Seit 2009 ist Willis mit dem Model Emma Heming verheiratet, das Paar hat zwei Töchter. Der 1955 im rheinland-pfälzischen Idar-Oberstein als Sohn eines US-Soldaten und dessen deutscher Frau geborene Willis hatte seit den 70er Jahren als Schauspieler gearbeitet und war vor allem mit Action-Filmen wie "Stirb Langsam" oder dem Gangsterfilm "Pulp Fiction" berühmt geworden.