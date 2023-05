Bremen: SPD überholt CDU, Grüne büßen ein

Die CDU kann leicht zulegen, rutscht aber hinter die SPD auf Platz zwei. Die Grünen geben deutlich nach, Die Linke leicht. Dennoch könnte das bisher regierende rot-grün-rote Bündnis weitermachen. Im Vorfeld hatten sich die Grünen gegen ein Jamaika-Bündnis mit CDU und FDP ausgesprochen. Die FDP bleibt laut Prognose in der Bürgerschaft vertreten.

Die rechtspopulistische BIW verbesserte sich sehr stark, sie profitierte offenkundig vor allem vom Ausschluss der AfD von der Wahl. Die AfD konnte in Bremen dieses Mal nicht antreten, da zwei zerstrittene Parteigruppierungen jeweils eigene Wahllisten eingereicht hatten.

Bovenschulte: "Grandioses Ergebnis"

Der bisherige und wohl auch künftige Bremer Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) hat nach dem Wahlsieg seiner Partei bei der Bürgerschaftswahl von einem "grandiosen Ergebnis" gesprochen. "Die Nummer eins in Bremen, das sind wir", rief Bovenschulte am Sonntag seinen Anhängern zu. Die SPD in Bremen sei zurück.

Auch SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert hat sich hochzufrieden mit dem voraussichtlichen Sieg seiner Partei bei der Wahl in Bremen gezeigt. "Wir sind saustolz auf die SPD in Bremen und Bremerhaven", sagte Kühnert am Sonntagabend nach ersten Prognosen.