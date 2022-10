"Brangelina": War das der Grund für Trennung?

Der erbitterte Justizstreit zwischen Brad Pitt und Angelina Jolie hat Details über eine mutmaßliche Auseinandersetzung auf einem Privatjet-Flug des einstigen Glamourpaars zutage gefördert.

Pitt habe 2016 in der Maschine ihren Kopf gepackt, sie geschüttelt, eines ihrer Kinder gewürgt und ein anderes geschlagen, hieß es in den Unterlagen einer Gegenklage Jolies, die sie in einem Disput um eine Luxusimmobilie in Südfrankreich einreichen ließ. In dem Streit geht es ums Weingut Château Miraval, an dem Jolie und Pitt Anteile halten.

Parallel läuft noch immer ihr Scheidungsverfahren.

Über die am Dienstag eingereichte Gegenklage Jolies berichtete die "New York Times" zuerst. Demnach flogen sie, Pitt und ihre sechs Kinder am 14. September 2016 von Château Miraval nach Los Angeles.

Aggresives Verhalten von Pitt schon am Flughafen

Schon vor der Ankunft der Familie am Airport habe Pitt aggressives Verhalten an den Tag gelegt und sich eine Auseinandersetzung mit einem der Kinder geliefert, hieß es in den Unterlagen. Im Privatjet habe sich Jolie dann Pitt genähert und ihn gefragt, was los sei. Er habe ihr vorgeworfen, gegenüber den Kindern zu nachgiebig zu sein, und habe sie, Jolie, verbal attackiert.

Pitt soll ausgerastet sein

Später habe Pitt Jolie in die Toilette gezerrt und sie angebrüllt. Er habe ihren Kopf ergriffen, sie durchgerüttelt, sie an den Schultern gepackt und erneut geschüttelt, ehe er sie gegen die Toilettentür geschubst habe, hieß es. Eines der damals zwischen acht und 15 Jahre alten Kinder habe dann seine Mutter verbal verteidigt, woraufhin Pitt ausgerastet sei.

Mit Bier und Wein übergossen

"Pitt stürzte sich auf sein eigenes Kind und Jolie schlang sich von hinten um ihn, um ihn zu stoppen. Um Jolie abzuschütteln, warf sich Pitt rücklings in die Flugzeugsitze, wodurch Jolie an Rücken und Ellbogen verletzt wurde", hieß es weiter. "Die Kinder stürzten herbei und versuchten alle mutig, einander zu beschützen. Ehe es vorbei war, würgte Pitt eines der Kinder und schlug einem anderen ins Gesicht." Laut der Gegenklage soll Pitt seine damalige Frau dann mit Bier und die Kinder mit Bier und rotem Wein übergossen haben.

Ein Vertreter Pitts wies die Vorwürfe Jolies vehement zurück. Da werde wieder etwas "aufgewärmt, das nur der Familie schade", sagte er.

Quellen: NYT, afp