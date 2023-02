BR24Live: Tagesgespräch - Wie zufrieden sind Sie mit der Post?

Im vergangenen Jahr haben sich nach Angaben der Bundesnetzagentur so viele Leute über die Brief- und Paketbranche beschwert, wie noch nie. Es seien circa 43.500 Beschwerden eingegangen und damit fast drei Mal so viele wie 2021. Die meisten Wortmeldungen über verspätete oder verlorene Sendungen beziehen sich dabei auf den Marktführer Deutsche Post. Diese verweist auf lokale Probleme, die sie mit einem hohen Krankenstand und mit der generell schwierigen Suche nach Arbeitskräften begründet. Ein aktueller Vorschlag des Personalvorstands sieht vor, dass Briefe künftig mit angepassten Preisen und unterschiedlicher Zustelldauer ankommen könnten.

Aktueller Tarifkonflikt bei der Post

Zunächst einmal könnte sich der Unmut der Kundinnen und Kunden über die Post aber noch verstärken: Im Tarifkonflikt bei der Deutschen Post startet die Gewerkschaft Verdi an diesem Montag die Urabstimmung über flächendeckende und unbefristete Streiks. Dies könnte in den nächsten Wochen zu Verzögerungen bei der Zustellung führen.

Das Tagesgespräch auf Bayern 2 und ARD alpha fragt: Wie zufrieden sind Sie mit der Post? Welche Erfahrungen machen Sie? Was wünschen Sie sich in Hinblick auf die Brief- und Paketzustellung? Welche Schwierigkeiten sehen Sie bei den aktuellen Tarifverhandlungen?

Zu Gast bei Moderatorin Christine Krueger ist Klaus Gettwart, Vorstand beim Deutschen Verband für Post und Telekommunikation e.V.. Zugeschaltet ist David Merck, Leiter Fachbereich Postdienste bei Verdi Bayern.

