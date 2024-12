Vom Ampel-Start bis zum Ampel-Aus: Das verraten die Umfragen

Nach der Bundestagswahl im Herbst 2021 war klar: Deutschland wird auf Bundesebene eine politische Premiere erleben. Die damalige Frage, nach dem knappen Wahlsieg der SPD vor der Union: Wird es eine Ampel- oder Jamaika-Regierung? Anders formuliert: Koalieren FDP und Grüne mit Armin Laschet und der Union als Kanzlerpartei? Oder lieber mit Olaf Scholz und der SPD?

2021 wollten 63 Prozent eine SPD-geführte Bundesregierung

Im ARD-DeutschlandTrend kurz nach der Wahl im Herbst 2021 fanden 53 Prozent die Ampel-Variante sehr gut oder gut. Jamaika kam nur auf 25 Prozent Zustimmung. 63 Prozent der Befragten wollten, dass die SPD die nächste Bundesregierung anführt, ein deutlich höherer Wert als bei der Union.

Letztlich bildeten SPD, FDP und Grüne eine Ampel. Als die Koalition im November 2024 zerbrach, zeigte der DeutschlandTrend: 59 Prozent der Befragten fanden das Ampel-Ende gut oder sehr gut. 36 Prozent hielten es für weniger gut oder schlecht. Der anfänglichen Zustimmung war längst viel Ablehnung gewichen. Was hat sich während der Ampel-Jahre in den DeutschlandTrends getan? Was verraten die Umfragen über Zustimmungswerte und Sonntagsfrage? Ein Überblick.

Beliebtheit: Schlechte Werte für die Ampel-Regierung

Kurz vor ihrem Aus hatte die Ampel extrem niedrige Zufriedenheitswerte: 85 Prozent waren unzufrieden, 14 Prozent zufrieden. Das war kein historischer Tiefpunkt, aber der fünftschlechteste Wert einer Bundesregierung, seit Infratest dimap die Daten erhebt. Die Zahlen zeigen auch: Seit Februar 2022 ging die Zufriedenheit mit der Ampel im Wesentlichen bergab.

In diese Zeit fallen der Start des russischen Angriffs auf die Ukraine samt deutscher Waffen-Debatte, später die beginnende Energiekrise in Deutschland, inflationsbedingt steigende Preise und das Ausklingen der Corona-Pandemie. Genaue Rückschlüsse aus diesen Politikfeldern auf die Beliebtheitswerte der Bundesregierung lassen sich aus den Zahlen nicht ziehen.

Zum Ampel-Start im Dezember 2021 war die Stimmung noch ausgeglichen. 51 Prozent trauten Olaf Scholz eine gute Kanzlerschaft zu, ein ähnlicher Wert wie bei Angela Merkel vor ihrem Amtsantritt 2005. Den neuen Ampel-Koalitionsvertrag fanden 45 Prozent gut – vor allem Anhänger von SPD, Grünen und FDP. Ebenfalls 45 Prozent sahen den Koalitionsvertrag skeptisch. Auf allgemein große Zustimmung stieß etwa der Ausbau erneuerbarer Energien.