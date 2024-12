ARD-DeutschlandTrend: Union hält SPD und Grüne auf Distanz

Merz nur knapp vor Habeck

Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz (CDU) kann sich bei seinen persönlichen Zustimmungswerten nicht nennenswert absetzen: 28 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass Merz ein guter Kanzler wäre. Von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) denken das fast genauso viele: 27 Prozent. Der derzeitige Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), der Anfang der Woche die Vertrauensabstimmung im Bundestag verlor, kommt nur auf 19 Prozent, AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel auf 17 Prozent.

Umgekehrt sind 60 Prozent überzeugt, dass Merz kein guter Kanzler wäre. Bei Habeck sind es 64 Prozent. Scholz stellen sogar drei von vier Befragten (75) ein schlechtes Zeugnis aus, Weidel 71 Prozent.

Viele haben Sorge wegen Russland

Sechs von zehn Befragten (59 Prozent) machen sich große oder sogar sehr große Sorgen, dass nach der Bundestagswahl keine stabile Regierung gebildet werden kann – das sind 9 Prozentpunkte mehr als vor der Wahl 2021.

Am stärksten verbreitet ist mit 65 Prozent die Sorge, dass Russland weitere Länder in Europa angreift. 61 Prozent befürchten, dass Deutschland direkt in den Ukraine-Krieg hineingezogen werden könnte. Angst vor einem zu starken Einfluss des Islam in Deutschland haben 59 Prozent. Jeder Zweite (52 Prozent) sorgt sich, dass zu viele Fremde nach Deutschland kommen.

Gehen die Waffenlieferungen an die Ukraine zu weit?

Die Unterstützung der Ukraine mit Waffen geht 39 Prozent der Befragten zu weit (3 Punkte mehr als im Juli). 36 Prozent halten sie für angemessen (-2), 18 Prozent geht sie nicht weit genug (-1). In Ostdeutschland sagt deutlich mehr als jeder Zweite (56 Prozent), dass die Waffenlieferung zu weit gehen.

Eine große Mehrheit in Deutschland ist der repräsentativen Umfrage zufolge der Meinung, dass in erster Linie die Ukraine selbst entscheiden muss, wann sie sich auf Verhandlungen mit Russland einlässt: 78 Prozent stimmen dieser Aussage zu (+3). Deutlich gestiegen ist der Anteil der Menschen, die es für eine Beendigung des Krieges für nötig halten, dass die Ukraine gewisse Gebiete an Russland abtritt: um 9 Punkte auf 53 Prozent. Jeder Zweite (49 Prozent) findet, dass die Ukraine langfristig in die Nato aufgenommen werden sollte (+5).