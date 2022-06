Merkel will in Ruhe Westdeutschland erkunden

Nach über 30 Jahren in der Politik hat Altkanzlerin Angela Merkel (CDU) nun viel Zeit. Dass sie mehr reisen wolle, betonte sie schon kurz vor ihrem Ausscheiden aus dem Kanzleramt. Ein Trip nach Italien und mehrere Wochen an der Ostsee liegen nun hinter ihr. In einem Interview mit dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)" verriet sie jetzt: Auch den Westen Deutschlands will die in Ostdeutschland aufgewachsene Merkel näher kennenlernen.

Merkel will "einfach so" an die Moselschleife und in den Trierer Dom

"Ich bin selten zweckfrei in den alten Bundesländern gewesen", sagte die Ex-Kanzlerin dem "RND". "Ich bin nie einfach so auf der Loreley gewesen oder an der Moselschleife oder alleine im Trierer Dom oder Speyerer Dom." Typische Touristenziele also, die sie erkunden will - in einem neuen Lebensabschnitt, wie Merkel selbst sagt. Sie habe bisher nur wenig gemacht, was viele Menschen gern und selbstverständlich unternehmen würden.

"Ich gehe jetzt in den Teil meines Lebens, der mir bisher verwehrt war. Als Mensch", hielt Merkel fest. Nach der Amtsübergabe an Kanzler Olaf Scholz (SPD) im Dezember 2021 war es einige Monate ruhig um die Kanzlerin geworden. Ihr erstes größeres Interview gab sie kürzlich auf der Bühne eines Berliner Theaters. Schon dort wurde deutlich, wie wichtig es ihr ist, nun auch Termine wahrzunehmen, die ihr persönlich Vergnügen bereiten. "Wohlfühltermine", wie sie witzelte.

Ex-Kanzlerin plant Buch über Vergangenheit

Außerdem plant Merkel, über ihre Zeit in der Politik, über ihre Kindheit sowie über ihre Jugend in der DDR gemeinsam mit ihrer langjährigen Büroleiterin Beate Baumann ein Buch zu schreiben.

Zuletzt stand vor allem Merkels Agieren in der Russland-Politik im Fokus. Im "RND"-Interview räumte sie ein, dass ihre Macht und ihr Einfluss auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin kurz vor ihrem Amtsende schwand: "Es war ja klar, dass ich nicht mehr lange im Amt sein würde, und so muss ich einfach feststellen, dass verschiedene Versuche im vorigen Jahr nichts mehr bewirkt haben."

Putin sei auch nicht mehr zu einem Gipfeltreffen im sogenannten Normandie-Format mit Vertretern aus Russland, der Ukraine, Frankreich und Deutschland bereit gewesen.