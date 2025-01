ARD-DeutschlandTrend: Union bei 30 Prozent – Linke überholt BSW

Die Bundestagswahl rückt immer näher – und in der Sonntagsfrage gibt es wenig Bewegung. Die Union kommt im neuen ARD-DeutschlandTrend auf 30 Prozent, das ist ein Prozentpunkt weniger als vor drei Wochen. Die AfD liegt unverändert bei 20 Prozent, die SPD erreicht weiterhin 15 Prozent. Die Grünen stehen bei 15 Prozent (+1), die FDP muss mit unverändert 4 Prozent um den Einzug ins Parlament bangen.

Die Linke kommt erstmals seit über einem Jahr auf 5 Prozent (+1). Das würde für den Wiedereinzug ins Parlament knapp reichen. Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) verliert einen Prozentpunkt und liegt bei 4 Prozent. Das leichte Plus für die Linkspartei hängt wohl nicht mit der bundesweiten Spitzenkandidatin Heidi Reichinnek zusammen: Sie kennen nur 17 Prozent der Befragten.

Befragung vor jüngsten Ereignissen im Bundestag

Die Befragungen für die repräsentative Umfrage von Infratest dimap fanden von Montag bis Mittwoch statt. Die Zahlen können also nicht interpretiert werden als Reaktion auf die Abstimmung im Bundestag, bei der die Union für ihren Antrag auf dauerhafte Grenzkontrollen und massive Verschärfungen in der Asylpolitik durch die AfD eine Mehrheit erreichte. Seitdem wird heftig diskutiert, ob das Vorgehen von Unions-Fraktionschef Friedrich Merz richtig ist. Die Befragungen fanden jedoch nach dem tödlichen Messerangriff durch einen abgelehnten Asylbewerber in Aschaffenburg statt.

Zahlen für die Sonntagsfrage zur Bundestagswahl in Bayern gab es zuletzt beim BR24 BayernTrend Mitte Januar. Damals kam die CSU, die nur im Freistaat antritt, auf 42 Prozent. Es folgten AfD (16), Grüne (14) und SPD (10). Die Freien Wähler kamen auf 5 Prozent, die FDP erreichte 4 Prozent. Vor der Bundestagswahl wird es keinen weiteren BR24 BayernTrend geben.