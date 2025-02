Nach Enkeltrickbetrug: Senior verliert Klage gegen Bank

Ein Opfer eines Enkeltrickbetrugs ist mit einer Klage gegen die auszahlende Bank in zweiter Instanz gescheitert. Laut Angaben des Oberlandesgerichts (OLG) Nürnberg vom Donnerstag hatte der heute 84-jährige Mann insgesamt 83.000 Euro an Unbekannte übergeben. Das Geld hob er von seinem Konto am Schalter in einer Bankfiliale in Nürnberg in zwei Auszahlungen binnen eineinhalb Stunden ab.

Bankangestellte habe bei Abhebung Enkeltrick thematisiert

Der Mann begründete seine Schadensersatzklage gegen die Bank damit, dass diese mit der Auszahlung des Geldes trotz offenkundiger Anhaltspunkte für einen Enkeltrickbetrug gegen ihre vertraglichen Schutz- und Warnpflichten verstoßen habe. Bereits bei der Klage in erster Instanz habe die Bankangestellte angegeben, den Mann bei beiden Barabhebungen mehrfach gefragt zu haben, ob ihm der sogenannte Enkeltrick bekannt sei. Der Kläger bejahte dies und gab außerdem an, dass er direkt mit seiner Enkeltochter gesprochen habe.