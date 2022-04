ADAC ruft zum Spritsparen auf – trotz sinkender Preise

In einem offenen Brief an seine Mitglieder ruft der ADAC zum Spritsparen auf – unter anderem durch langsames Fahren und Verzicht auf Kurzstrecken. Die Spritpreise sinken zwar leicht, bleiben aber im Vergleich zum Vorjahr dennoch hoch.