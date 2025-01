Abschiebungen nach Afghanistan: Weber setzt auf EU-Lösung

Aus Sicht der Christdemokraten in Europa braucht es dringend eine europäische Lösung im Umgang mit Migranten aus Afghanistan. Das hat EVP-Chef Manfred Weber deutlich gemacht - nach der Messerattacke von Aschaffenburg mit zwei Toten, verübt durch einen psychisch kranken Afghanen.

Weber: "Zeit der Debatten muss endlich vorbei sein"

Die EU müsse jetzt umgehend mit afghanischen Behörden sprechen, sagte Weber der "Welt" (Externer Link, möglicherweise Bezahl-Inhalt). Nach seinen Worten müssen Asylsuchende, die schwere Straftaten begangen haben, und auch Gefährder konsequent abgeschoben werden, auch nach Afghanistan.

Die Zeit der Debatten müsse endlich vorbei sein, verlangt der EVP-Chef: "Wir brauchen schnellstmöglich Abschiebezentren und eine verbindliche Abschiebeverordnung."

Mützenich warnt vor Stimmungsmache im Wahlkampf

Webers Ausführungen folgen auf ähnliche Forderungen von Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz und CSU-Chef Markus Söder. In der SPD schüttelt man darüber eher den Kopf. Der Fraktionschef der Sozialdemokraten, Rolf Mützenich, sagte der "Augsburger Allgemeinen" (Externer Link, möglicherweise Bezahl-Inhalt): "Punktekataloge, vermeintlich starke Worte, schnelle Forderungen werden weder dem Leid der Opfer noch den trauernden Eltern, Angehörigen und Freunden gerecht."

Er warne davor, "vollmundige Ankündigungen zu machen", so Mützenich weiter, "die nicht nur praxisuntauglich sind, sondern auch gegen internationales Recht verstoßen".

Der SPD-Politiker verwies darauf, dass die Gesetze "erst vor kurzem verschärft" worden seien - als Konsequenz auf die Messerattacke von Solingen. "Wenn sich dennoch herausstellen sollte, dass rechtlich nachgeschärft werden muss, dann können wir das noch vor der Wahl tun."

Reul beklagt "Nebelkerzen-Aktionismus"

Auch dem CDU-Mann Herbert Reul missfällt offensichtlich so manche politische Reaktion auf das Geschehen in Aschaffenburg. Der nordrhein-westfälische Innenminister spricht von "Nebelkerzen-Aktionismus, der keinem was bringt". Es mache ihn fassungslos, "wenn sich kurz danach hoch dotierte Amtsträger hinsetzen und am polierten Besprechungstisch irgendwelche Maßnahmen besprochen", sagte Reul dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Externer Link, möglicherweise Bezahl-Inhalt).

Nach seinen Worten ist jetzt erst einmal "Zeit der Ermittlerinnen und Ermittler, die den Fall bis ins Kleinste aufarbeiten werden". Diese Zeit müsse man der bayerischen Polizei lassen, um danach zu sehen, was man ändern könne, so Reul. Er betont allerdings auch: In Sachen Abschiebungen habe die Politik "in den letzten Jahren geschlafen und wichtige Maßnahmen nicht angepackt".