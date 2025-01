Kommentar: Straftäter raus! Demokratie schützen!

Reden wir mal über Gastfreundschaft. Es gibt da doch klare Regeln. In jeder Kultur weltweit: Gastfreundschaft gilt immer nur, solange sie nicht ausgenutzt wird. Wer ins Haus kommt, mit am Tisch sitzt, dann aber die Familie bestiehlt oder sogar angreift, der fliegt raus. Heißt für Migranten, die in Deutschland Schutz suchen: Benimm Dich, integriere Dich. Aber wenn Du Dich nicht an Regeln hältst, wenn Du gegen andere die Hand erhebst, dann ist das nicht Dein Land. Dieses einfache Prinzip muss konsequent umgesetzt werden. Straftäter und Gefährder müssen raus, so schnell wie möglich. Sonst gibt es noch mehr Gewalt.

Deutschland ist überfordert

Aschaffenburg ist ein erneuter Beleg dafür, dass Deutschland überfordert ist. Wir erleben ein Behördenversagen. Dahinter steht natürlich auch ein Regierungsversagen. Deutschland ist überfordert, schon durch die Verteilung der Flüchtlinge. Es fehlen aber auch die Therapieplätze, um allen Kriegsflüchtlingen psychologisch gut helfen zu können.

Konsens vor Bundestagswahl

Was also ist die Lehre daraus? Es kommen zu viele nach Deutschland. Es braucht eine Begrenzung. Dieser Konsens muss unter den demokratischen Parteien herrschen. Es muss Klarheit her noch vor der Bundestagswahl.

Verfassungsfeinden das Thema nehmen

Deutschland braucht Sicherheit. Und zwar auch vor denen, die politisch ein schmutziges Geschäft betreiben. Mit Hass auf Migranten. Deutschland ist kein fremdenfeindliches Land. Politiker, die uns wegen einer verfehlten Migrationspolitik weismachen wollen, das ganze politische System sei gescheitert, wollen die Demokratie ins Wanken bringen. Ja, schützen wir unsere Kinder! Ja, auch vor Verfassungsfeinden, die ihre Zukunft gefährden. Deutschland ist eine Insel der Demokratie. Das sollten wir uns nicht kaputtmachen lassen. Lösen wir Probleme. Beenden wir Überforderung. Aber seien wir auf der Hut vor politischen Demagogen, die alles ruinieren, was unser freies Land aufgebaut hat.