Nach Attacke in Aschaffenburg: Vorwürfe Bayerns an den Bund

Dieser Artikel wird laufend fortgeschrieben und aktualisiert.

Nach der Messerattacke mit zwei Toten in Aschaffenburg beklagt die bayerische Staatsregierung Versäumnisse des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (Bamf) sowie des Bundes. Das Bundesamt habe den Asylantrag des tatverdächtigen Afghanen schon am 19. Juni 2023 als unzulässig abgelehnt und die Abschiebung nach Bulgarien angeordnet, sagte der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) in München. Die Ausländerbehörden des Freistaats seien darüber "aufgrund welcher Fehler und Probleme auch immer" aber erst am 26. Juli informiert worden - mit der Mitteilung, dass die Überstellungsfrist nach Bulgarien bereits am 3. August ablaufe. Es sei offenkundig, dass eine bayerische Behörde eine solche Ausweisung in ein anderes Land nicht innerhalb weniger Tage organisieren könne, betonte der Minister.

Am 8. August 2023 habe dann das Bundesamt sich wieder für zuständig für das Verfahren erklärt. Bis Dezember 2024 sei dann "nichts weiter gekommen", erläuterte der Minister. Es seien also weitere 16 Monate vergangen, bis der Tatverdächtige überraschend selbst seine freiwillige Ausreise erklärt habe. Da sei er schon volle zwei Jahre in Deutschland gewesen. "Die Verantwortung dafür liegt allein beim BAMF." Und für das Bundesamt wiederum sei das Bundesinnenministerium politisch verantwortlich. Wenn Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nun "markige Erklärungen" gebe, könne er sich "voll mit den eigenen Behörden beschäftigen".

Scholz (SPD) hatte am Mittwoch gesagt: "Ich bin es leid, wenn sich alle paar Wochen solche Gewalttaten bei uns zutragen." Die Behörden müssten mit Hochdruck aufklären, "warum der Attentäter überhaupt noch in Deutschland war".

Herrmann kritisiert Scholz

Nach der Ankündigung, ausreisen zu wollen, habe das BAMF das Verfahren eingestellt. Das Problem dann: "Es war klar, dass er keine gültigen Papiere der afghanischen Republik hat." Diese wurden beim Generalkonsulat in Frankfurt beantragt, lagen aber bisher nicht vor. "Insofern war für alle Beteiligten klar, dass der Betroffene, bis diese Papier vom Generalkonsulat vorliegen, auch noch nicht ausreisen kann."

Unabhängig davon habe Kanzler Scholz schon vor Monaten mehr Abschiebungen nach Afghanistan angekündigt. Bis auf einen einzigen Abschiebeflug seien diesen Worten keine Taten gefolgt.