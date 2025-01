Angriff in Aschaffenburg: Tatverdächtiger muss in Psychiatrie

Nach der Messerattacke von Aschaffenburg mit zwei Toten hat eine Ermittlungsrichterin am Amtsgericht nach übereinstimmenden Medieninformationen eine Unterbringung des Verdächtigen in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet. Zunächst hatte die "Bild"-Zeitung darüber berichtet.

Einen Unterbringungsbefehl gibt es in der Regel, wenn es Anhaltspunkte gibt, dass ein Verdächtiger zur Tatzeit aufgrund einer psychischen Erkrankung schuldunfähig war. Dem Mann wird unter anderem Mord vorgeworfen.

Hintergründe zur Tat noch unklar

Der 28-Jährige soll am Mittwochmittag in einem Park der Stadt einen zweijährigen Jungen marokkanischer Herkunft und einen 41-jährigen Deutschen getötet haben - völlig unvermittelt und gezielt, wie Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) schilderte.

Zudem verletzte der Angreifer ein zweijähriges Mädchen, das aus Syrien stammt, schwer. Es sei mit drei Messerstichen im Halsbereich ins Klinikum Aschaffenburg gebracht worden, sagt Gesundheitsministerin Judith Gerlach (CSU). Dort sei auch ein 72-Jähriger, der Stichverletzungen im Brustkorb erlitten hatte, operiert worden. Zudem hatte sich eine 59-jährige Erzieherin auf der Flucht vor dem Täter den Arm gebrochen und wurde ebenfalls in die Klinik gebracht. Alle seien, so Gerlach, außer Lebensgefahr.

Die Hintergründe der Attacke sind bisher noch unklar. Der Verdächtige soll in psychiatrischer Behandlung gewesen sein.

Migrationspolitik: Söder fordert "Null Toleranz"

Der Fall hat auch die Debatte zum Umgang mit Geflüchteten neu befeuert. Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder forderte eine "Null Toleranz"-Politik beim Thema Migration. Er sei sich mit CDU-Chef Friedrich Merz einig, dass "das Grundprinzip 'null Toleranz' und 'null Kompromiss' die Leitlinie für die künftige Migrationspolitik ist", sagte Söder.

Merz hatte zuvor angekündigt, im Falle einer Regierungsübernahme der Union nach der Bundestagswahl ein "faktisches Einreiseverbot" für alle Menschen ohne gültige Einreisedokumente zu verhängen.

Oberbürgermeister: Keinen Hass schüren

Der Aschaffenburger Oberbürgermeister Jürgen Herzing (SPD) warnt indes davor, den Fall zu instrumentalisieren. Er zog Parallelen zu früheren Tragödien wie den Taten von Solingen, Magdeburg oder der Bluttat vor vier Jahren in Würzburg. Er betonte die Gemeinsamkeiten der Taten, mahnte jedoch eindringlich davor, Hass zu schüren. "Warum der Mann die Tat begangen hat, wird die Polizei aufklären. Wie solche Taten verhindert werden können, das wird Inhalt vieler Gespräche in den nächsten Tagen und Wochen sein - in der Stadt, im Land und in der Bundesrepublik", so der Oberbürgermeister, der am Tatort einen Kranz niederlegte.

Gedenkgottesdienst in Aschaffenburg

Die Kirchen wollen für kommenden Sonntag zu einem Gedenkgottesdienst für die Opfer und deren Angehörige einladen. Zum Gottesdienst in der Aschaffenburger Stiftskirche ab 10.30 Uhr werden hochrangige Landes- und Bundespolitikerinnen und -politiker erwartet, wie der Evangelische Pressedienst (epd) aus Kirchenkreisen am Donnerstag erfuhr. Unter anderem werden auch Ministerpräsident Söder sowie der evangelische bayerische Landesbischof Christian Kopp teilnehmen.

Mit Informationen von AFP, dpa und epd.