40,5 Grad: Allzeit-Hitzerekord in Deutschland geknackt

Noch nie, seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1881, war es in Deutschland so heiß wie am Mittwoch: In Geilenkirchen in Nordrhein-Westfalen, in der Nähe von Aachen, wurden 40,5 Grad gemessen. Das teilte der Deutsche Wetterdienst mit.

Der bisherige Rekord von 40,3 Grad in Kitzingen, aufgestellt am 5. Juli 2015 sowie am 7. August 2015, ist somit eingestellt.

Schon am Donnerstag könnte der Rekordwert aus Geilenkirchen wieder übertroffen werden, denn die derzeitige Hitzewelle soll ihren Höhenpunkt erreichen. "Morgen wird es regional noch etwas heißer", erklärte der DWD. "Möglicherweise hat der heutige Rekord nur einen Tag Bestand."