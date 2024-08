23-Jähriger stürzt bei Watzmann-Überschreitung in den Tod

Wieder ist es am Watzmann in den Berchtesgadener Alpen zu einem tödlichen Unfall gekommen. Ein junger Mann stürzte am Wochenende bei der Überschreitung des Berges an der Grenze zu Österreich ab und kam dabei ums Leben. Sein Begleiter hatte die Tour zuvor abgebrochen. Später meldete dieser den 23-Jährigen aus Erlangen als vermisst.

Freunde trennten sich wegen der Witterungsverhältnisse

Die beiden Freunde waren laut Polizei bereits am Donnerstag nach Berchtesgaden gereist und dort zu zweit zum Watzmannhaus aufgestiegen. Dort hätten sie eine Nacht geschlafen und wanderten der Polizei zufolge am Freitag weiter bis zum Hocheck hinauf. Wegen schlechter Witterungsverhältnisse habe der Begleiter des 23-Jährigen die Überschreitung abbrechen wollen. Die Freunde trennten sich nach einer Pause am Gipfel.

Anschließend kletterte der 23-Jährige nach Angaben seines Freundes mit einer zunächst unbekannten Bergsteigergruppe vom Hocheck aus in Richtung Mittelspitze weiter. Der junge Mann habe sich nicht mehr bei seinem Freund gemeldet und sei auch nicht mehr erreichbar gewesen, weshalb er ihn am Samstagabend als vermisst meldete.

Suchaktion am Abend blieb erfolglos

Die Grenzpolizei Piding und die Bergwacht Ramsau starteten noch am selben Abend eine großangelegte Suchaktion. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz. Die Rettung des jungen Mannes musste aber zunächst wegen der hereinbrechenden Dunkelheit und widrigen Windverhältnissen eingestellt werden.

Am Sonntag fanden die Rettungskräfte schließlich die Leiche des 23-jährigen Erlangers. Sie wurde mit einem Polizeihubschrauber ins Tal gebracht. Der Mann habe starke Sturzwunden erlitten, sagte ein Sprecher der Polizei. Er sei wohl im Bereich der Mittelspitze auf westlicher Seite abgestürzt. Die Beamten suchen nun nach Zeuginnen und Zeugen des Unfalls.

Wanderungen rund um das Watzmann-Massiv in Oberbayern gelten bei vielen Touristen als besonders beliebt. Immer wieder kommt es dort aber auch zu schweren Stürzen. Erst im April ist ein 20-jähriger Bergsteiger tödlich verunglückt.

Mit Informationen von dpa