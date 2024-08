Großer Felssturz bei Zugspitze: "Gebiet wird gefährlicher"

Erst ein extrem lauter Knall, dann eine riesige Wolke aus Staub und Geröll: Am Wochenende haben sich auf der Tiroler Seite der Zugspitze zwischen dem Sonnenspitzl und dem Schneefernerkopf in rund 2.700 Metern Höhe gewaltige Felsmassen losgelöst. Die Gesteinsbrocken sausten daraufhin rund einen Kilometer talwärts und kamen im Gamskar zum Stehen, wie die "Tiroler Tageszeitung" berichtet (externer Link, möglicherweise Bezahlschranke). Verletzt wurde bei dem Unglück niemand.

Bergrettungsstelle: "Gebiet wird immer gefährlicher"

Jedoch hat der Abbruch auch so für großes Aufsehen gesorgt. Laut Regina Poberschnigg, Leiterin der Bergrettungsstelle Ehrwald in Tirol, war der Abbruch weithin zu hören. "Ich hab mir erst gedacht, dass es in einer unserer Ferienwohnungen einen Gast über die Stiege geschmissen hat", sagte sie der Zeitung. Gleichzeitig blickte sie sorgenvoll auf die Berge: "Das Gebiet wird für Bergsteiger immer gefährlicher." Größere Felsstürze kämen durch den Klimawandel zuletzt häufiger vor. Das hat oft mit dem Auftauen des Permafrosts zu tun: Das "ewige Eis" im Untergrund dient als Kitt. Taut es auf, wird das Gestein bröckelig und rutscht leichter ab, der Boden setzt sich.

"In den vergangenen Jahren gibt es bei uns immer mehr Steinschlag oder Felsstürze. Jeden Sommer tut sich da was", so Poberschnigg im Interview mit der "Tiroler Tageszeitung". Auch Landesgeologe Thomas Figl bestätigte der Deutschen Presse-Agentur, dass dort schon seit längerer Zeit eine klar erkennbare Gefahrenzone bestehe. Das würden andere Abbruchstellen an der Felswand und die Schuttfläche am Fuße der Bergflanke zeigen.

Im Video: Felssturz bei Ehrwald