Artikel mit Bild-Inhalten Bildbeitrag

Home Icon > Polizeieinsätze am Flughafen: Klimaaktivisten erhalten Rechnung

Polizeieinsätze am Flughafen: Klimaaktivisten erhalten Rechnung

In München hatten Klimaaktivisten vor zwei Jahren und dann nochmals vor drei Monaten Störaktionen am Flughafen München durchgeführt. Dafür stellt ihnen die Bundespolizei nun mehrere tausend Euro Gebühren in Rechnung.