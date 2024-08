US-TV-Star Jimmy Fallon: Lost and found in Bavaria

Orientierung "abroad" gilt nicht als Stärke der US-Amerikaner, es soll schon vorgekommen sein, dass welche die Wagner-Festspiele stornierten, weil sie Bayreuth mit Beirut verwechselten. Dabei haben fast alle Amerikaner Vorfahren, die von sonstwoher in die USA gefunden haben. Zum Beispiel Jimmy Fallon, weltberühmter Host der "Tonight Show on NBC". Fallon ist ein bisschen irisch, ein bisschen norwegisch, ein bisschen deutsch – seine Großmutter väterlicherseits stammt aus Osterholz-Scharmbeck in Niedersachsen. Was ihm tief im deutschen Süden allerdings auch nicht geholfen hätte.

Kapitel 1: Wie Jimmy Fallon in Bayern vom rechten Weg abkam

Jimmy Fallon, das verrät er uns auf seinem TikTok-Kanal (externer Link), macht nach einem Konzertbesuch bei Adele gerade Urlaub in Oberbayern – und hat sich beim Spazierengehen in Oberbayern verfranst. "Ich bog links ab, die Straße runter, irgendwo in Deutschland – ich hatte keine Karte dabei – und lief einfach weiter." Ergebnis: "Auf dem Weg verirrt. Really lost". Der Akku des Handys ist auch fast leer.

Dass Jimmy beschließt, querfeldein abzukürzen, macht die Sache erstmal nicht besser: Raps und Getreide stehen mehr als kniehoch. Gibt es hier Schlangen? Irgendwann landet der Gast aus USA am Rand eines "Highways" – einer Autobahn? Er hält den Daumen raus. Verzweifelt. Und vergeblich.

An dieser Stelle kommen Leon, seine Mutter und Bayern 1 ins Spiel.

Kapitel 2: Wie Leon Jimmy Fallon rettete ...

Leon arbeitet in einer Autowerkstatt in Gmund, in die der planlose Jimmy Fallon hineinstolpert. Der junge KfZ-Mechaniker hat selbst aber noch keinen Führerschein. Deshalb versucht er, dem Gast aus den USA den kürzesten Fußweg zum Hotel zu erklären – der leider wieder über ein Feld führt und zudem über zwei Zäune.

Gerade als der Amerikaner auf Abwegen versucht, über den ersten zu klettern, fällt Leon etwas auf: "Sie schauen ein bisschen wie Jimmy Fallon aus?" – "Das bin ich auch!" Und so kommt es, dass Leon aus Gmund im Blaumann ein Selfie mit dem ber+ühmten US-Talker macht und dann seine Mutter anruft, die die beiden zu Fallons Unterkunft chauffiert.

... und Bayern 1 rettete Jimmy Fallons Tag

Zwei Dinge retten dem US-Star endgültig den Tag: Erstens fährt Leons Mama ein ziemlich schickes 90er-Jahre-Cabrio, das super zum Wetter passt. Und zweitens gefällt ihm die Musik im Autoradio: One Night in Bangkok von Murray Head, noch mehr gefällt ihm Killer Queen von Queen. "Irgendwas auf 93,7, ein toller Sender", berichtet Fallon. Welcher denn?

Da nun können wir Orientierung geben: Bayern 1. "Rumjammen, lachen, Verdeck offen, die Sonne scheint": Dass Jimmy, Leon und Mom auf der Fahrt Spaß hatten, kann man in dem kurzen Handy-Video sehen, das der US-TV-Star auf Instagram gestellt hat.