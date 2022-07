"Zwergenaufstand": Aktion gegen Glücksspielsucht in Erlangen

"Ich will eine Schutzimpfung gegen Glücksspiel" oder "Papa hat das ganze Geld verzockt" – die Demo-Schilder, mit denen die Gartenzwerge ausgestattet sind, bringen das Problem Glücksspiel auf den Punkt. Die kleine Zwergenarmee steht in Reih und Glied auf dem Hugenottenplatz in Erlangen. Mit diesem "Zwergenaufstand" will die Drogen- und Suchtberatung der Stadt Erlangen auf das Problem Glücksspiel aufmerksam machen.

70.000 Glücksspielsüchtige in Bayern

Nach Angaben der Suchtberatung Erlangen gibt es in Bayern 70.000 Glücksspielsüchtige. Für jeden Betroffenen und seine oder ihre Angehörigen bedeute eine solche Sucht – wie jede andere auch – große und nicht selten andauernde Probleme. Denn der Schuldenberg von Glücksspielsüchtigen ist oft sehr hoch. Darunter leidet nicht nur der Süchtige, sondern die ganze Familie. Das Problem: Glücksspiel ist heute nicht nur an den Automaten in den Spielotheken oder im Casino verfügbar, sondern auch im Internet. So können die Betroffenen quasi jederzeit und überall spielen.

Mit Glücksspiel-Betroffenen ins Gespräch kommen

Über das Problem Glücksspielsucht informierten heute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Drogen- und Suchtberatung Erlangen. Ziel war es, mit Interessierten und Betroffenen ins Gespräch zu kommen und einen Weg aus der Sucht zu skizzieren. Die Drogen- und Suchtberatungsstelle ist in der Karl-Zucker-Straße 10 in Erlangen zu finden. Erreichbar ist sie unter 09131-86–2295 oder hier online.