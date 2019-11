20.11.2019, 14:16 Uhr

Zwei antisemitische Angriffe in München

Die Münchner Polizei berichtet von zwei antisemitischen Angriffen: Bei einem israelischen Restaurant in Haidhausen wurden in der Nacht auf Mittwoch Scheiben eingeworfen, einen Tag zuvor war in Schwabing-West ein Gedenkstein beschmiert worden.