Zu warm – Muschelsterben in Niederbayern

In diesem Sommer waren am Ufer des beliebten Vilstalsees zahlreiche verendete Muscheln entdeckt worden. Die Ursache dafür war unklar. Nun hat das Wasserwirtschaftsamt ein Ergebnis: Umwelteinflüsse waren schuld am Muschelsterben.