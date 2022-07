"Zu sehr mit dem Rasenmäher": 50 Jahre Gebietsreform in Schwaben

Einen Wunsch hat Bezirksheimatpfleger Christoph Lang, 50 Jahre nach der Gebietsreform. Die Erinnerung an damals, an den 1. Juli 1972 solle man wach halten, ohne aber diese dazu zu benutzen, Feindseligkeiten aufzubauen. Und an dem Punkt sei man, was die Gebietsreform angeht, inzwischen angekommen.