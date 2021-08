Kirchenasyl: Würzburger Friedenspreis geht an Schwester Juliana

Schwester Juliana Seelmann ist in der Gemeinschaftsunterkunft Würzburg als Krankenschwester tätig. Dabei wurde sie immer wieder mit ausländischen Frauen konfrontiert, denen ein hartes Schicksal drohte, wenn sie abgeschoben wurden.

In besonders schweren Fällen schützte sie dann gemeinsam mit ihren Mitschwestern der franziskanischen Ordensgemeinschaft in Oberzell die betroffenen Frauen durch Kirchenasyl. Nach Meinung des Würzburger Friedenspreises steht die Ordensfrau damit für das vielfältige Engagement in der Region für geflüchtete Menschen, "gerade auch durch die Gewährung von Kirchenasyl".

Ordensfrau wegen Gewährung von Kirchenasyl vor Gericht

Schwester Juliana wurde erst kürzlich, am 2. Juni 2021, wegen eines Kirchenasyl-Falles durch das Amtsgericht Würzburg zu einer Geldstrafe verurteilt. Den Prozess kritisiert das Komitee "als politisch gewollten Versuch, geflüchtete Menschen in großer Not und ihre engagierten Helfer zu kriminalisieren und abzuschrecken".

Nach Meinung der Organisatoren des Würzburger Friedenspreises ist das Kirchenasyl "ein wichtiges Hilfsmittel, um in Einzelfällen übergroße Härten abzumildern, Menschenwürde zu schützen und rechtsstaatliche Verfahren weiter zu entwickeln".

Würzburger Friedenspreis mit 3.000 Euro dotiert

Der Würzburger Friedenspreis ist mit 3.000 Euro dotiert. Die Verleihungsfeier findet am Sonntag, 10. Oktober, um 11 Uhr im Burkardus-Haus in Würzburg statt.