Fußball-EM: "Mit so vielen haben wir jetzt noch nicht gerechnet"

Kurz vor 10 Uhr, Marienplatz in München. "Mit so vielen haben wir um diese Uhrzeit noch nicht gerechnet", sagt ein Polizist. Eigentlich sind noch fünf Stunden bis zum Anpfiff in der Fröttmaninger Arena im Norden von München. Doch im Zentrum jubeln, grölen und singen schon hunderte Fans der jeweiligen Lager. Bislang übertönen die serbischen Anhänger noch die der slowenischen Mannschaft. Die Polizei hat sie im Blick und ist gewarnt.

Slowenien-Serbien in München: Zweites Spiel mit mittlerem Risiko

Vor dem ersten Gruppenspiel des serbischen Teams in Gelsenkirchen gerieten gewaltbereite Anhänger mit Fans des Gegners aus England aneinander. Die Begegnung heute stufen die Behörden als "Middle-Risk"-Spiel ein – mittleres Risiko. Das heißt, dass mehr Einsatzkräfte unterwegs sind, Ultras eng von der Polizei begleitet werden und die Fans der beiden Lager möglichst getrennt voneinander zur Fußballarena geleitet werden. Auch im Stadion sollen sie nicht direkt aufeinandertreffen.

Kurz nach 11 Uhr verstärkt die Polizei ihre Einsatzkräfte in der Innenstadt. Etwa 20 Wagen fahren vor. Auch Kollegen der slowenischen und serbischen Polizei sind im Einsatz. "Wir sind wachsam", sagt Münchens Polizeisprecher Andreas Franken. Nur Pyrotechnik bereite derzeit Sorgen. Die sei verboten, aber beliebt bei den Fanlagern.

Erinnerung an den Krieg ist nicht mehr präsent

Die Stimmung unter den Fans aber ist bislang friedlich, auch wenn das Bier seit zwei Stunden schon gut fließt. Die Serben singen Volkslieder, vereinzelt hört man politische Rufe wie "Kosovo zu Serbien".

Doch dass die Armeen der beiden Länder in den 90ern mal gegeneinander Krieg geführt haben, daran muss man die Fans schon explizit erinnern. Der damalige Krieg in Slowenien gilt als die erste militärische Auseinandersetzung nach dem Zerfall des Vielvölkerstaats Jugoslawien, in dem Serbien als größte der Teilrepubliken eine Vormachtstellung innehatte. Nach der ersten freien Wahl erklärte sich Slowenien am 25. Juni 1991 für unabhängig – kurz darauf begannen die Kämpfe. Nach zehn Tagen herrschte allerdings bereits Waffenstillstand. Später mündete der Konflikt in einem Friedensabkommen.

Viele Serben leben in München

"Wir haben miteinander kein Problem", sagen Fans der einzelnen Lager am Donnerstagvormittag auf dem Münchner Marienplatz. Und ein Serbe fügt hinzu: "Die Serben lieben alle Menschen. Sie sind vom Typ her aber schon etwas anders, eben ein Tick lauter." In München sind sie eine der größten Ausländergruppen – fast 15.000 leben in der Landeshauptstadt.

Kurz vor 12 Uhr. Im U-Bahnhof Marienplatz ist mittlerweile fast kein Durchkommen mehr. Die Linie U6 führt von dort direkt zum ausverkauften Stadion. Dort wollen die serbischen Fans ab 15 Uhr auch die Oberhand behalten, ihre Mannschaft nach vorne peitschen – und im Anschluss einen Sieg in der Innenstadt und der Fanzone im Olympiapark feiern.

Bildergalerie: Fans in München vor dem EM-Spiel Slowenien-Serbien