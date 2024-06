Gewitter und Starkregen in Bayern erwartet – Tornados möglich

Gewitter auch am Wochenende möglich

Auch der Samstag hält bei 18 bis 25 Grad Regenfälle und Gewitter bereit, am Mittag zeige sich öfter die Sonne. Für die Nacht zum Sonntag prognostizieren die Meteorologen im Süden und Südosten noch einmal starken Regen und einzelne Gewitter. Am Sonntag regne es zunächst noch im Alpenvorland, sonst bleibe es bei ähnlichen Temperaturen wie am Samstag trocken.

Wieder Fanzone betroffen – Leipzig öffnet später

Kräftige Gewitter haben am Freitag auch in anderen Teilen Deutschlands gewütet. In Sachsen-Anhalt war die Feuerwehr im Nachmittag im Landkreis Mansfeld-Südharz an vielen Stellen im Einsatz. In Leipzig öffnet die Fanzone zur Fußball-Europameisterschaft wegen des erwarteten Unwetters später als geplant, wie die Stadt am Mittag mitgeteilt hat. Der Einlass auf dem Augustusplatz in der Innenstadt sei sicherheitshalber auf 16.00 Uhr verschoben worden. Am Abend treffen in Leipzig die Niederlande und Frankreich aufeinander. Bereits in der vergangenen Woche war unter anderem der EM-Spielort Dortmund von starken Regenfällen betroffen gewesen.

Zermatt von Außenwelt abgeschnitten

Die Unwetter aus Richtung Südosten haben am Freitag den Schweizer Touristenort Zermatt am Matterhorn von der Außenwelt abgeschnitten. Die Matterhorn-Gotthard-Bahn stellte ihren Betrieb auf der Strecke Visp-Zermatt ein, wie sie mitteilte. Es gab einen Busersatz von Visp nach Täsch, aber die Straße von Täsch nach Zermatt ist gesperrt. Deshalb sei der Ort weder per Bahn noch per Straße erreichbar, teilte das Bahnunternehmen mit.

In Zermatt selbst kam es durch die schweren Unwetter zu Erdrutschen und Überschwemmungen. Die Gemeinde schloss die Schulen. In Täsch, wo Autofahrer parken müssen, die in das autofreie Zermatt wollen, wurde ein Campingplatz vorsorglich geräumt.