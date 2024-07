Blitzschlag und Hagel: Unwetterwarnung für Teile Unterfrankens

Vollgelaufene Keller im Landkreis Eichstätt

In der Nacht auf Freitag hatte bereits im Landkreis Eichstätt ein Unwetter gewütet. Die Feuerwehr musste wegen eines Unwetters mehrfach ausrücken. Keller liefen voll. Straßen wurden überflutet. Hauptsächlich sei der Nordosten des Landkreises betroffen gewesen, sagte ein Feuerwehrsprecher der Leitstelle Ingolstadt. Stand 2.00 Uhr hatte es rund 15 Einsätze gegeben. Vor sechs Wochen hatte unter anderem im Landkreis Eichstätt das Hochwasser gewütet. Auch in Schwaben sind die Hochwasser-Folgen noch spürbar, etwa in Wertingen, wie eine BR-Recherche zeigt.

Auch die Region Lendershausen bei Hofheim im Landkreis Haßberge erwischte es am Freitagmorgen. Die Integrierte Leitstelle berichtet von mehreren Bäumen, die umgeweht wurden und teilweise auf der Straße liegen. Zudem stehen Keller unter Wasser.

Mit Informationen von dpa.