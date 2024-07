Fehlalarm: Verkehrschaos nach Tunnelsperrung in Regensburg

Autofahrer in und um Regensburg haben am Donnerstagabend viel Geduld gebraucht. Im Prüfeninger Tunnel auf der A93 war laut Polizei Feueralarm ausgelöst worden. Der Tunnel musste in beide Richtungen gesperrt werden.

Es war nur ein Fehlalarm

Wie sich herausstellte, war es ein Fehlalarm. Bis die Feuerwehr den Tunnel überprüft hatte, dauerte es jedoch eine Weile, so dass sich auf der A93 im Feierabendverkehr schnell aus beiden Richtungen kilometerlange Staus bildeten.

Kilometerlange Staus im Feierabendverkehr

Auch auf der A3 am Autobahnkreuz Regensburg staute sich der Verkehr auf beiden Richtungsfahrbahnen zurück, und auch die Ausweichstrecken waren schnell überlastet.

Letztlich dauerte es ungefähr zwei Stunden bis sich der Stau wieder auflöste. Was den Alarm ausgelöst hatte, ist nicht bekannt.