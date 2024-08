Starkregen und Hagel: Wieder Warnung vor Unwetter in Bayern

Meteorologe: "Schwierige Wetterlage"

Nach dem bislang heißesten Tag des Jahres folgten bereits am Dienstagabend schwere Gewitter. In Franken fiel zum Teil so viel Hagel, dass die Menschen ihre Schneeschaufeln auspacken mussten.

Der Sommer wirkt heuer besonders unberechenbar und durchwachsen. In den vergangenen Monaten hat es zwar nicht mehr als üblich, dafür aber besonders häufig geregnet. "Im Schnitt hat es alle ein bis zwei Tage geregnet", sagt BR-Wetterexperte Michael Sachweh im BR24live-Interview. Er spricht von einer allgemein "schwierigen Wetterlage". Es herrschten eine außergewöhnliche Schwüle und wenig Luftdruckgegensätze.

Dabei ließen sich lokale Gewitter im Gegensatz zu solchen an heranziehenden Schlechtwetterfronten kaum vorhersagen: Aktuell seien auch die Meteorologen fast auf Augenhöhe mit Laien. Man könne nur auf Sicht fahren, so Sachweh. Potenzial für teils schwere Unwetter gibt es ihm zufolge zwar in ganz Bayern. Wo genau die sich dann aber entladen, sei in der längeren Vorhersage nur schwierig zu bestimmen. Die Wahrscheinlichkeit steigt in jedem Fall Richtung Abend.

Abkühlung am Wochenende erwartet

Der gestrige Dienstag war nach vorläufigen Daten des Deutschen Wetterdienstes der bislang heißeste Tag des Jahres. Der höchste Wert wurde mit 36,5 Grad im rheinland-pfälzischen Bad Neuenahr-Ahrweiler gemessen. Aber auch in Bayern wurde nach den vorläufigen Zahlen die 36-Grad-Marke geknackt – mit 36,1 Grad im unterfränkischen Kitzingen.

Grund für das aktuell sommerliche Wetter in Freistaat sind aber nicht südliche Strömungen aus Afrika, sondern das extrem warme Mittelmeer. Dort wurden laut Meteorologe Sachweh die höchsten Wassertemperaturen seit 40 Jahren gemessen. "Und diese Luft hat uns nun seit drei Tagen im Griff."

In Bayern bleibt es zunächst mit Temperaturen von 27 bis 32 Grad noch sehr warm und freundlich. Dabei wechseln sich am Donnerstag und Freitag Wolken mit längeren sonnigen Abschnitten ab. Vereinzelt gibt es Schauer oder Gewitter, vor allem in den Alpen oder im Bayerischen Wald, so Sachweh.

Danach wird es kühler. Für Samstag werden nur noch zwischen 23 und 28 Grad vorhergesagt, vielerorts ist es bewölkt. Zum Teil fällt gewittriger Regen.