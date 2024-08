BR24live: Hitze und Unwetter in Bayern – so sind die Aussichten

2024 bereitet Bayern einen unruhigen Sommer. Nach dem bislang heißesten Tag des Jahres am Dienstag folgten am Abend schwere Gewitter. In Franken fiel zum Teil so viel Hagel, dass die Menschen ihre Schneeschaufeln auspacken mussten.

Im oberbayerischen Landkreis Rosenheim kollidierte ein Zug mit einem herabgestürzten Baum und musste von einer Diesellok abgeschleppt werden. Die rund 260 Menschen an Bord blieben unverletzt. Auch für Mittwochabend – ein ebenfalls sehr heißer Tag – erwartet der Deutsche Wetterdienst vor allem im Süden Bayerns wieder Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen.

Heute Abend drohen wieder Gewitter – was ist zu erwarten? Wie verlässlich sind Wetterapps zur Vorhersage? Der Sommer 2024 hat einen schlechten Ruf – ist er wirklich so schlecht? Wie sind die Aussichten fürs lange Wochenende? BR24live ab 14 Uhr mit dem BR-Wetterexperten Michael Sachweh

Ein unberechenbarer Sommer?

Der Sommer in diesem Jahr wirkt besonders unberechenbar. In den vergangenen Monaten hat es zwar nicht mehr als üblich, dafür aber besonders häufig geregnet. "Ungewöhnlich oft haben uns Dauerregen, Schauer oder Gewitter die Grillparty, den Besuch im Biergarten oder einen Ausflug ins Grüne vermasselt", stellte BR-Wetterexperte Michael Sachweh vor Kurzem auf BR24 fest.

Dabei ließen sich lokale Gewitter im Gegensatz zu solchen an heranziehenden Schlechtwetterfronten kaum vorhersagen: "Solche lokalen Gewitter sind in jeder Beziehung unberechenbar", sagt Sachweh. "Sie können sich in weniger als 30 Minuten aus einem kleinen harmlosen Schauer bilden, und 30 Minuten später zu einem Unwetter mutieren." Selbst das beste Wetterprognosemodell könne nicht vorhersehen, wann und wo genau sie entstehen. Was sich allerdings sagen lässt, ist, dass sie oft in schwül-warmer Luft entstehen.

Nach Höchstwerten: Abkühlung in Sicht

Der gestrige Dienstag war nach vorläufigen Daten des Deutschen Wetterdienstes der bislang heißeste Tag des Jahres. Der höchste Wert wurde mit 36,5 Grad im rheinland-pfälzischen Bad Neuenahr-Ahrweiler gemessen. Aber auch in Bayern wurde nach den vorläufigen Zahlen die 36-Grad-Marke geknackt – mit 36,1 Grad im unterfränkischen Kitzingen.

In Bayern bleibt es zunächst mit Temperaturen von 27 bis 32 Grad noch sehr warm. Dabei wechseln sich am Donnerstag und Freitag Wolken mit längeren sonnigen Abschnitten ab. Vereinzelt gibt es Schauer oder Gewitter.

Danach wird es kühler. Für Samstag werden nur noch zwischen 23 und 28 Grad vorhergesagt, vielerorts ist es bewölkt. Zum Teil fällt gewittriger Regen.

Mit Informationen von dpa