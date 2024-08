Hagel, Sturm und Starkregen: Hitzegewitter über Bayern

In der Landeshauptstadt München zogen Unwetter in den Abendstunden vor allem über den Westen der Stadt. Die Feuerwehr rückte nach eigenen Angaben zu 35 Unwettereinsätzen aus. Starkregen hatte demnach Fahrbahnen überflutet, Unterführungen überschwemmt und Keller volllaufen lassen.

Auf Bayerns Straßen sorgte der örtliche Starkregen zeitweise für eingeschränkte Sicht. Auf der A9 im oberbayerischen Landkreis Eichstätt hatte am Dienstagabend ein Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und einen Unfall verursacht. Laut Polizei war er gegen die Mittelleitplanke und ein zweites Auto gestoßen, woraufhin beide Fahrzeuge von der Fahrbahn abkamen und sich überschlugen. Auf der A93 bei Regensburg kam ebenfalls ein Auto von der Fahrbahn ab, die Fahrerin wurde eingeklemmt. Auf der A6 im Raum Ansbach kam es zu einigen Aquaplaning-Unfällen.

Hagel sorgt für weiße Straßen in Franken

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte zuvor vor Unwettern in Teilen Bayerns gewarnt. Hagel, Blitz und Donner lösten am Abend an vielen Orten in Bayern die Hitze ab. In Steinmühle im Landkreis Ansbach hatte ein heftiger Hagelschauer für einen optischen Wintereinbruch gesorgt.

Laut Anwohnern mussten die Hagelkörner mit Schneeschaufeln von den Gehwegen geschippt werden. Im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen liefen nach Starkregen einige Keller voll. Auch Ernteschäden soll es geben.

Umgeknickte Bäume und abgesagte Feste in Ostbayern

Auch in der Oberpfalz und in Niederbayern sorgte das Unwetter für eine unruhige Nacht: Vielerorts knickten Bäume um, in Regensburg stand das Wasser in den Straßen. Vereinzelt liefen laut Polizei Keller mit Wasser voll.

Auch das Gäubodenvolksfest in Straubing war am Rande betroffen: Wegen der angekündigten Unwetter sagten die Veranstalter die geplante Lampionfahrt auf der Donau ab, bei der traditionell beleuchtete Kanus, Boote und Fackelschwimmer auf dem Fluss unterwegs sind. Im Landkreis Straubing-Bogen fiel zudem in einem Ort kurzzeitig der Strom aus.

Weitere Gewitter am Mittwoch erwartet

Die Gewitter haben sich am bislang heißesten Tag des Jahres entladen. In Kitzingen in Unterfranken wurden vorläufigen DWD-Daten zufolge 36,1 Grad gemessen. Im mittelfränkischen Möhrendorf hatte es 35,7 Grad, in Regensburg 35,6 Grad. Am heißesten war es deutschlandweit im rheinland-pfälzischen Bad Neuenahr-Ahrweiler mit 36,5 Grad. Der DWD hatte für fast ganz Bayern eine Warnung vor Hitzebelastung herausgegeben, mit einer Abkühlung wird erst zum Wochenende hin gerechnet.

Am Mittwoch werden laut Vorhersagen maximal 32 Grad in Bayern erreicht, ab dem Nachmittag werden wieder Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen erwartet. Von Südwesten strömt laut DWD sehr warme, instabile und feuchte Subtropik-Luft nach Bayern. Kleinräumig werden heftiger Regen und Sturmböen erwartet, mit dem größten Risiko in Schwaben und Oberbayern.

Mit Informationen von dpa.