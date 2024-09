K-Frage: Wüst unterstützt Merz – und appelliert an CSU

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert und fortgeschrieben.

Der Wettstreit um die Kanzlerkandidatur der Union geht in die heiße Phase: Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident und CDU-Landeschef Hendrik Wüst sagte nach einer Sitzung seines Landesvorstands, dass er für die Kandidatur aktuell nicht zur Verfügung stehe. Damit wolle er die Geschlossenheit der Union fördern.

Zugleich habe er den Landesvorstand gebeten, die Kandidatur des CDU-Bundesvorsitzenden Friedrich Merz zu unterstützen, der ebenfalls aus NRW stammt: "Und dafür gab es großen Zuspruch", sagte Wüst. "Ein klares Signal für die Geschlossenheit der deutschen Christdemokratie geht heute aus von der CDU in Nordrhein-Westfalen." Der CDU-Landeschef appellierte zugleich auch an die Schwesterpartei: "Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn auch die CSU Friedrich Merz als gemeinsamen starken Kandidaten unterstützt."

Ein Streit wie 2021 soll sich nicht wiederholen

Wüst betonte, er stimme mit Merz und CSU-Chef Markus Söder überein, dass sich in der Union ein Streit um die Kanzlerkandidatur wie 2021 nicht wiederholen dürfe. "Die Lehre aus 2021 ist, dass es für den gemeinsamen Wahlerfolg eine Grundvoraussetzung gibt: die Geschlossenheit der CDU und der Union insgesamt." Persönliche Interessen dürften keine Rolle spielen.

2021 hatte sich der damalige CDU-Chef Laschet in einem harten Machtkampf um die Kandidatur gegen Söder durchgesetzt. Die anschließenden Sticheleien und Angriffe Söders gelten vielen in der CDU als einer der Gründe für die Wahlniederlage der Union bei der Bundestagswahl.

CSU-Generalsekretär schweigt vorerst

Der zwischen CDU und CSU vereinbarte Fahrplan sieht vor, dass sich Merz und Söder nach den Landtagswahlen in Ostdeutschland auf einen Kanzlerkandidaten einigen und gemeinsam den Schwesterparteien einen Vorschlag machen. In Sachsen und Thüringen wurde schon gewählt, die Wahl in Brandenburg folgt am Sonntag.

CSU-Generalsekretär Martin Huber wollte sich auf BR-Anfrage zunächst nicht zum Votum der NRW-CDU äußern.

Söder: "Würde mich nicht drücken"

Der CSU-Vorsitzende Söder hatte zuletzt deutliches Interesse an einer Kanzlerkandidatur erkennen lassen. "Ich würde mich nicht drücken, Verantwortung für unser Land zu übernehmen", sagte er vor zwei Wochen beim Gillamoos-Frühschoppen. Den NRW-Ministerpräsidenten Wüst zählte Söder dabei gar nicht mehr zum Kandidatenkreis, sondern nur Merz und sich selbst: "Wir haben zwei starke Parteivorsitzende: den CDU-Vorsitzenden, den CSU-Vorsitzenden. Und wir werden aus diesen zwei Vorsitzenden einen Kandidaten machen."

Immer wieder räumte Söder in den vergangenen Wochen aber ein: Einen CSU-Kanzlerkandidaten könne es nur geben, "wenn die CDU einen bittet". Und anders als 2021 gibt es bisher keine prominenten CDUler, die nach Söder rufen.

Wüst lobt Merz

In seinem Statement lobte Wüst den Einsatz von Parteichef Merz für die CDU: Merz habe in der CDU in einer sehr schwierigen Phase das Ruder übernommen. "Er hat unsere Partei wieder geeint und in ruhiges Fahrwasser gebracht." Merz habe nicht nur die Parteiorganisation neu aufgebaut, sondern auch die Bundestagsfraktion der Union "oppositionsfähig" gemacht.