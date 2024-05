Wetter in Bayern: Mix aus Wolken, Regen und etwas Sonne

Die Unwetter der vergangenen Nacht sind vorüber. Aber auch in den kommenden Tagen müssen sich die Menschen in Bayern auf regnerisches Wetter einstellen. Hinter einem nach Osteuropa abziehenden Tiefausläufer strömt von Westen her kühlere Atlantikluft nach Bayern, die unter schwachen Zwischenhocheinfluss kommt.

Dienstag im Verlauf des Tages freundlicher

Nach einem nassen Start wird es am Dienstag vor allem im Südosten zunehmend freundlicher werden, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilt. Zwischendrin kommt die Sonne durch.

Am Mittwoch wird von Südosten aus Regen erwartet, bis zum Nachmittag soll es am östlichen Alpenrand aber noch trocken bleiben. Die Höchstwerte liegen dabei voraussichtlich zwischen 16 und 23 Grad.

An Fronleichnam viele Wolken und einzelne Gewitter

An Fronleichnam soll es dann in weiten Teilen des Freistaats bewölkt sein, zunehmend gibt es der Vorhersage zufolge mehr Schauer und einzelne Gewitter.

Ähnlich zeigt sich der Freitag: Auch hier rechnen die Meteorologen verbreitet mit starker Bewölkung, Schauern und einzelnen Gewittern. An den Alpen regnet es länger anhaltend. Die Temperaturen liegen am Freitag zwischen 12 und 19 Grad.