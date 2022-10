16-jähriger Mopedfahrer stirbt nach Auto-Kollision

Bei einer Kollision auf der Staatsstraße zwischen Wemding und Amerbach (Landkreis Donau-Ries) ist gestern Abend ein junger Moped- Fahrer gestorben.

Jugendlicher stirbt an Unfallstelle - Autofahrer unter Schock

Aus bisher unbekannter Ursache kam ein 46-jähriger Autofahrer am Dienstag (18.10.22) gegen 19 Uhr mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn und fuhr dort frontal in das kleine Motorrad. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch mitteilte, wurde der 16 Jahre alte Zweiradfahrer durch den Zusammenprall von seiner Maschine geschleudert. Trotz Reanimationsversuchen starb er noch an der Unfallstelle. Der Autofahrer erlitt mehrere Prellungen und einen Schock.

Polizei sucht Zeugen des tödlichen Unfalls

Die Straße war stundenlang gesperrt, auch ein Gutachter war vor Ort. Etwaige Zeugen des Unfalls sowie ein bislang unbekannter Ersthelfer werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen.