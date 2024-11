Wann in Bayern wo die Skisaison startet

Fast einen halben Meter Schnee gab es am Riedbergerhorn in den Allgäuer Alpen - „richtig guter Schnee“, schwärmt Jörn Homburg, Geschäftsführer der Grasgehren und Riedbergerhorn Bergbahnen. Jetzt sei es zwar wärmer geworden, aber nachts friere es sehr gut. Deswegen öffnen die Bergbahnen am Riedbergerhorn schon früher als geplant: am kommenden Freitag, den 29. November.

Skisaisonstart wegen idealer winterlicher Temperaturen und Schneefall

Am Söllereck bei Oberstdorf war man noch früher dran: Hier läuft der Skibetrieb bereits seit diesem Montag. Ideale winterliche Temperaturen und entsprechender Schneefall hätten den früheren Start am Söllereck möglich gemacht, heißt es in einer Mitteilung der Oberstdorf Kleinwalsertal Bergbahnen.

Auf dem Oberjoch (Gemeinde Bad Hindelang) laufen die Vorbereitungen für die Skisaison noch: "Wir müssen noch die Pisten präparieren und ein paar Schilder und Netze für die Sicherheit unserer Gäste anbringen, dann sind wir eigentlich fertig", sagt Florian Riedlinger von den Bergbahnen Hindelang-Oberjoch dem BR. Der Regelbetrieb der Lifte soll ab dem 13. Dezember starten. Genauso wie beispielsweise bei der Alpspitzbahn in Nesselwang.

Weitere Skigebiete im Allgäu wie etwa Fellhorn und Kanzelwand eröffnen die Bergbahnen voraussichtlich am 6. Dezember

Skifahren im Bayerischen Wald: "mehr als überzuckert"

Mehr als „überzuckert“ ist auch der Große Arber im Bayerischen Wald, heißt es vom Sprecher der Arberberg-Bahn Andreas Stadler. „Das wird jetzt geprüft, ob es für die Skisaison zum früheren Start schon reicht.“ Wenn nicht, bleibt es beim geplanten Skisaisonstart am 21. Dezember.

Weitere Skigebiete in Ostbayern wie etwa am Geißkopf oder Hohen Bogen haben noch keinen Starttermin festgelegt. Je nach Schneefall hoffe man "kurz vor Weihnachten" starten zu können.

Das Skigebiet in Mitterdorf/ Mitterfirmiansreut plant laut offizieller Homepage den Saisonstart "voraussichtlich am 13. Dezember".

Oberbayern: "Winter hat Einzug gehalten"

Ebenso witterungsabhängig wird man für die oberbayerischen Brauneck- und Wallbergbahnen sowie am Spitzingsee entscheiden, erklärt deren Geschäftsführerin Antonia Asenstorfer. Man sehe zwar schon, dass der Winter Einzug gehalten hat. "Aber der Naturschnee und auch der Schnee, den wir jetzt in den kalten Nächten machen konnten, reicht noch nicht ganz aus, um zu öffnen." Technisch sei man ab dem kommenden Wochenende bereit, die Skipisten zu öffnen. Antonia Asenstorfer erwartet trotzdem nicht, den Skisaisonstart vor das geplante Datum Mitte Dezember vorzuziehen.

Wo diesmal nur gerodelt wird

Am Jenner, dem Hausberg im Berchtesgadener Land, findet dieses Jahr erstmalig kein Skibetrieb statt. Auch am Kolben bei Oberammergau ist diesen Winter kein Skibetrieb – dort wird auf Rodeln umgestellt. Die Betreiber haben sich nach den klimawandelbedingt zurückgehenden Schneefällen zu diesem Schritt entschieden. Die Kosten für die Beschneiung und die Präparierung der Skipisten stehen für sie in keinem Verhältnis mehr.

Eins aber ist sicher: An der Zugspitze – Deutschlands höchstem Berg – kann man schon ab kommenden Freitag die Piste hinunterwedeln.