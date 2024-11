Langlaufen hinter der Grenze: In Tirol ist schon tiefer Winter

Region Seefeld will 100-Tage Schneegarantie bieten

Während in Bayern künstliche Beschneiung auf Langlaufloipen so gut wie gar nicht existiert und Skigebiete schließen, wird gleich über der Grenze aufgerüstet. Rund 1,5 Millionen Euro investiert die Region Seefeld derzeit in neue Beschneiungsanlagen für eine 10 Kilometer lange Loipe in klassischer und Skatingtechnik.

Das Ziel sei eine 100-Tage-Schneegarantie, sagt Elias Walser, der Geschäftsführer der Tourismusregion. In Zeiten von Klimawandel und immer unsichereren Wintern würden sich Gäste Planungssicherheit wünschen. Ein Großteil der Gäste komme nur wegen der Langlaufloipen auf das Hochplateau. Alternativen abseits Langlauf spielten daher so gut wie keine Rolle, so Walser.

Bayern hoffen auf Frau Holle

Initiativen in Bayern, Kunstschneeloipen oder auch Snowfarming zu betreiben, gibt es kaum. Der Kostenfaktor und Umweltaspekte spielen eine große Rolle. Nur in der Chiemgau-Arena bei Ruhpolding wird der Schnee bereits seit 20 Jahren überwintert, damit Leistungssportler trainieren können.

Für Thomas Völker war es ein perfekter Start in die Wintersaison. Die lange Anreise habe sich ausgezahlt, sagt er. Jetzt wünscht sich der Hersbrucker ein Einsehen von Frau Holle in diesem Winter. Dann wäre Bayern auch wieder im Rennen, schmunzelt er. Denn Langlaufloipen gibt es hier auch schöne. Nur dafür braucht es eben ausreichend Naturschnee.